В Запорожье люди напали на медиков скорой помощи
Как передает Politeka.net, подробности и кадры с места событий опубликовали в местном паблике в соцсетях (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
На медиков набросились после того, как в карете скорой умер их родственник. Мужчине стало плохо, впрочем врачи скорой реанимировать его не смогли. И родные умершего начали обвинять в этом врачей, кроме того они хотели забрать тело умершего.
Из-за этого на место чуть ли не сразу приехало несколько экипажей полиции, чтобы защитить от разъяренной толпы врачей.
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В итоге медики без спецодежды пересели в гражданское авто и уехали, за ними устроили погоню.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области также напали на бригаду медиков.
Неизвестные напали на бригаду ЭМП, которая, в ожидании вызова, находилась на территории пункта. В результате нападения, сотрудники Центра получили телесные повреждения.
Водителя и медсестру госпитализировали с ушибами и черепно-мозговой травмой, фельдшер от госпитализации отказалась.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".