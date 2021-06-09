В Запорожье люди напали на медиков скорой помощи

Как передает Politeka.net, подробности и кадры с места событий опубликовали в местном паблике в соцсетях (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

На медиков набросились после того, как в карете скорой умер их родственник. Мужчине стало плохо, впрочем врачи скорой реанимировать его не смогли. И родные умершего начали обвинять в этом врачей, кроме того они хотели забрать тело умершего.

Из-за этого на место чуть ли не сразу приехало несколько экипажей полиции, чтобы защитить от разъяренной толпы врачей.





В итоге медики без спецодежды пересели в гражданское авто и уехали, за ними устроили погоню.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области также напали на бригаду медиков.

Неизвестные напали на бригаду ЭМП, которая, в ожидании вызова, находилась на территории пункта. В результате нападения, сотрудники Центра получили телесные повреждения.

Водителя и медсестру госпитализировали с ушибами и черепно-мозговой травмой, фельдшер от госпитализации отказалась.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".