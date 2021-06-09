10 июня 2021 года пройдет кольцеобразное солнечное затмение

Оно по-разному повлияет на представителей гороскопа, сообщает Sputnik Грузия.

Так, у Овнов могут появиться проблемы с родственниками, неприятности в путешествиях, сплетни - это их закалит.

Затмение плохо скажется на финансовом положении Тельцов, но больших проблем не будет.

Близнецам нужно воздержаться от излишнего любопытства.

Раки будут преувеличивать опасности.

Львам лучше отказаться от серьезных планов в этот день.

Дев могут ожидать конфликты с родителями или потеря работы.

У Весов возможны проблемы с учебой и ссоры.

Скорпионам лучше обратить внимание на здоровье.

Стрельцов ждет знакомство с будущим партнером, активная общественная работа, или поддержка важного человека.

У Козерогов могут ухудшиться условия труда.

Водолеи могут влюбиться или отправиться в важное путешествие.

У Рыб вероятны изменения семейных дел, приобретения или решения вопросов с недвижимостью.

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