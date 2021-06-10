Известная певица Ани Лорак трогательно поздравила свою дочь с днем рождения
Артистка родила дочь, Софию, девятого июня 2011 года, пишет Politeka.net. На тот момент звезда состояла в отношениях с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.
Ани Лорак считает, что мама должна быть строгой, но справедливой. При этом певица старается быть другом для своего ребенка, чтобы тот мог поделиться своими проблемами.
В этом году девочке исполнилось 10 лет, поэтому звезда поздравила свое чадо в Инстаграм.
"Дорогая моя доченька, поздравляю тебя❤️
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День твоего рождения — мой самый любимый день в году! Ты уникальна💋 Будь счастлива и здорова. Ничего не бойся, смело иди по жизни, я знаю, у тебя всё получится!
Мама всегда рядом. Люблю тебя, моя крошка!🎈🧡", - написала Ани, подкрепив запись совместным фото.
На снимке певица позировала в стильном луке, обнимая любимую дочь.
За час публикация собрала почти 70 тысяч лайков и много комментариев.
"Очень милые и солнечные девочки! Куколки. Будьте счастливы! Обнимаю", "Мои искренние поздравления! С днём рождения доченьки!🔥💐😘❤️", "Вырастить достойного человека с добрым сердцем - это большой труд и мудрость! Вы с этой задачей справляетесь отлично!", "Красивые! ❤️ С праздником, уже такую взрослую девочку! 💕👸🎂", "Какая большая Малышка 🥺♥️ Удачи, счастья, здоровья", "Солнышко такое 🥰❤️ Пусть всегда будет счастлива и любима ❤️", - написали пользователи сети.
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