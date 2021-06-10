Во Львове мужчина устроил стрельбу на территории школы
Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили в пресс-службе Патрульной полиции города.
ЧП произошло утром, 9 июня. Патрульные, которые находили невдалеке учебного заведения, услышали выстрелы на игровой площадке.
"Полицейские заметили мужчину, который сидел на перекладине и был в нетрезвом состоянии.
Во время поверхностной проверки у него обнаружили, вероятно, пневматический пистолет", - говорится в сообщении.
На место сразу же прибыли оперативники, которые задержали стрелка. Им оказался 35-летний местный житель.
Ранее мы сообщали, что под Мариуполем 18-летний парень ранил ребенка.
Правоохранители сообщили, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня. В полиции обратился друг пострадавшего.
Напомним, что неадекват открыл стрельбу по людях посреди улицы, есть пострадавший: подробности из Одесской области
Как сообщала Politeka, парень открыл стрельбу на дне рождения любимой, количество жертв растет.
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