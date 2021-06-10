Соседи просто выгнали пса на улицу, и он ушел жить среди могил

В Запорожской области на кладбище одного из сел Мелитопольского района обнаружили брошенную собаку породы хаски. Сейчас украинскому Хатико ищут нового хозяина.

Об этом в Facebook написала волонтер Светлана Савченко.

Выяснилось, что у него умер хозяин, а соседи просто выгнали пса на улицу, поэтому он пошел жить на кладбище на могилу своего хозяина. Мелитопольские зоозащитники пытаются найти животному нового хозяина и этим спасти его жизнь. Кто хочет обзавестись другом может обращаться по номерам телефонов: 067 582 9637, 097 562 0491.

"Без слез не расскажешь об этом парне. Умер хозяин и собака стала жить на кладбище. Хаски умный, большой, но очень худой. Помогите, пожалуйста, ему выжить и снова стать домашним любимым мальчиком", - обратилась к неравнодушным Светлана Савченко.

Как рассказала ТСН зоозащитница из Мелитополя Лариса, они приезжали в Семеновку и хотели забрать собаку и подыскать для него нового владельца, но пес не дается в руки. Ей удалось заманить его в вольер, впрочем, хаски быстро из него выбрался и убежал.

"Видно, что пес умный, неагрессивный и дружелюбный. Он подходит к людям. Никакой агрессии с его стороны нет. Понятно, что он не для квартиры, а вот в частном доме мог бы чувствовать себя хорошо", - поделилась Лариса.

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