На нарушителя составили протокол, ему грозит штраф 1700 гривен

В Ровенской области полицейские разыскали водителя, который выехал на встречную полосу, спровоцировал аварию двух легковушек, а сам невредимым убежал.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Когда полицейские установили владельца машины, то он сам к ним явился. Оказалось, виновник взял автомобиль покататься. Когда же двигался по трассе Ровно-Острог, выскочил на встречную для обгона. А там как раз ехали две машины и он устроил с ними ДТП.

Одна из машин выехала на обочину, чтобы избежать лобового столкновения. Другой же автомобиль, который пытался сделать то же самое, начало на трассе заносить в сторону и выбросило частично на встречную полосу, где в нее врезался еще один легковой автомобиль.

Водитель, который все спровоцировал, просто поехал дальше. В полиции он пояснил, что якобы ничего не видел, к чему привел его маневр.

Также ранее сообщалось, что во Львовской области между селом Бабина и городом Самбор произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen Т4 и легкового автомобиля ВАЗ 2109.

В результате столкновения водитель "Лады" погиб на месте происшествия, а его 16-летний пассажир от полученных травм скончался в больнице. Водитель и трое пассажиров Volkswagen в возрасте 17, 18 и 28 лет, а также 21-летний пассажир ВАЗа с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.