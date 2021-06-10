На нарушителя составили протокол, ему грозит штраф 1700 гривен
В Ровенской области полицейские разыскали водителя, который выехал на встречную полосу, спровоцировал аварию двух легковушек, а сам невредимым убежал.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Когда полицейские установили владельца машины, то он сам к ним явился. Оказалось, виновник взял автомобиль покататься. Когда же двигался по трассе Ровно-Острог, выскочил на встречную для обгона. А там как раз ехали две машины и он устроил с ними ДТП.
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Трагическое ДТП на украинской трассе, жертв пришлось вырезать из искореженных авто: кадры с места
Одна из машин выехала на обочину, чтобы избежать лобового столкновения. Другой же автомобиль, который пытался сделать то же самое, начало на трассе заносить в сторону и выбросило частично на встречную полосу, где в нее врезался еще один легковой автомобиль.
Водитель, который все спровоцировал, просто поехал дальше. В полиции он пояснил, что якобы ничего не видел, к чему привел его маневр.
Также ранее сообщалось, что во Львовской области между селом Бабина и городом Самбор произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen Т4 и легкового автомобиля ВАЗ 2109.
В результате столкновения водитель "Лады" погиб на месте происшествия, а его 16-летний пассажир от полученных травм скончался в больнице. Водитель и трое пассажиров Volkswagen в возрасте 17, 18 и 28 лет, а также 21-летний пассажир ВАЗа с телесными повреждениями были доставлены в больницу.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.
Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.