О причинах обрушения здания пока не сообщается

По меньшей мере девять человек погибли и еще восемь получили травмы, когда на автобус, в котором они находились, обрушилось пятиэтажное бетонное здание. ЧП произошло в городе Кванджу на юге Южной Кореи, сообщает ВВС.

По данным Национальной службы пожарной охраны, автобус с 17 пассажирами остановился возле здания, предназначенного на слом, и в этот момент оно обрушилось.

По словам представителя пожарной службы, все рабочие, находившиеся в здании, были заранее эвакуированы. Некоторые из них подтвердили следователям, что перекрыли пешеходные дорожки возле здания незадолго до обрушения.

Причины аварии устанавливаются, полиция уже начала расследование дела о падении дома.

Также ранее сообщалось, что в 120-летнем историческом доме Киева часть потолка рухнула на голову пожилой женщины. Так, мужчина услышал грохот в квартире, где идет ремонт, и спустя время увидел, что на потолке квартиры образовываются небольшие трещины.

В этот момент в комнату зашла его жена - он показал ей трещины, и как только женщина подняла голову, огромный кусок штукатурки из бетона обрушился на нее.

Напомним, одесситам и гостям города всё опаснее гулять по центру города, так, стало известно об обрушении там аварийного балкона.

Как сообщала Politeka, строительный кран рухнул под окна дома, есть пострадавшие.

Также Politeka писала, что канатная дорога с людьми рухнула с огромной высоты, в кабине были дети.