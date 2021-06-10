В Киеве поймали малолетнего педофила

Подробности вопиющего инцидента сообщили на Дарница Live (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На опубликованных кадрах парень признается в своих действиях и говорит, что больше такого не повторится. По его словам, детей он затаскивал в кусты и принуждал к интимной близости.

Также он рассказал, что поймали его перед тем, как он принуждал ребенка к половой связи.



У мамы 14-летнего подростка, которая увидела признание сына, чуть не случился инфаркт.

Ранее мы сообщали, что на Одесчине молодой парень заманил соседскую девочку в гараж и вытворял с ней жуткие вещи.

19-летнего педофила удалось задержать.

К правоохранителям обратилась женщина и рассказала, что сосед позвал в гараж ее 8-летнюю дочь, где снял трусики с ребенка и совершал действия сексуального характера.

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