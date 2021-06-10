11 июня изменит жизнь пяти знакам Зодиака
10 июня завершается коридор затмений, а 11 июня Марс переходит в Знак Льва, пишет Daily Horo.
Марс — планета стихии Огня и во Льве он даст позитивную энергию. К тому же в этото день заблокируется большая часть негатива ретроградного Меркурия.
11 июня будет очень благоприятным для работы, заключения сделок, шопинга.
У Львов, Стрельцов, Овнов, Близнецов и Весов начиная с этого дня в жизнь придет период везения и движения вперед, сообщает "Астролог для Вас".
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Ранее мы писали, что астрологи прогнозируют трем знакам Зодиака невероятную финансовую удачу летом
Телец
Астрологи говорят, что Тельцам повезет с деньгами, если они будут внимательнее к тратам, трезво рассчитают свои возможности.
Весы
У них возможен дополнительный заработок, премия или другие дополнительные доходы. Могут устанавливаться новые полезные связи, которые в дальнейшем скорей всего принесут прибыль.
Рыбы
Летом для представителей этого знака начинается хорошее время для любых дел, связанных с финансами, а также для поиска финансовой помощи.
Напомним, что лето принесет четырем знакам Зодиака позитивные изменения в жизнь.
Как сообщала Politeka, четыре знака Зодиака поймают финансовую удачу за хвост: кто неожиданно обогатится.
Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака ждут великие перемены в июне: названы самые важные даты этого месяца.