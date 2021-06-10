Что им грозит

На Одесчине небрежность родителей привела к смерти ребенка

Как передает Politeka.net, подробности на сайте Национальной полиции области.

Их 8-месячная дочь умерла от бронхопневмонии, а 2-летний сынишка начал отставать в развитии.

Как удалось выяснить правоохранителям, в смерти девочки виновны 33-летний отец и 26-летняя мать - она не позаботились о полноценном лечении дочери.

Супруги довели свое жилище до непригодного для жизни состояния, а старший ребенок не получала надлежащего питания, внимания и ухода и начала отставать в развитии.

"Мальчика изъяли из семьи в детское учреждение, где им занимаются квалифицированные специалисты", - рассказали в полиции.

Теперь решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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