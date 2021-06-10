На Харьковщине разгорелся скандал из-за переименования улицы

Как передает Politeka.net, об этом сообщил местный активист Дмитрий Браславский на своей страничке в Facebook.



По его словам, Барвенковский городской совет отказался называть улицу Московскую в честь одного из трех уроженцев этого города, которые воевали на Донбассе.

"В Украине нет войны, а АТОшники не герои" Извиняюсь, но это не моё мнение. Так толкует события последних лет Барвенковский городской совет", - начал свой рассказ активист.

Браславский уточнил, что присвоение имени физических лиц улицам регулируются отдельным законом. ч. 1 ст. 3 этого закона говорит нам, что такие лица:

1) Внесли весомый вклад в борьбу за независимость Украины.

2) совершили героический поступок ради Родины.

"Но чиновники считают, что переименовать улицу невозможно, поскольку это несоответствует положениям статьи (you are ahueli tam?) и вообще Украина не объявила состояния войны с Российской Федерацией", - сообщил активист.

Напомним, в Украине действует закон «Про осуждение коммунистического и нацистского режимов».

Согласно документу, запрещается использование флага, герба и гимна СССР, а также советских республик, серп и молот, красные звезды и другие символы Советского Союза, символику Компартии, изображения Ленина, Сталина, других высокопоставленных советских функционеров.

Также в Украине с 21 мая 2015 года действует закон о деккомунизации, согласно которому коммунизм приравняли к нацизму.

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