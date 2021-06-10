Украину ожидает новая волна коронавируса, от которой можно защититься лишь продлением карантина

Не взирая на стабильную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Украине, адаптивный карантин, который действует сейчас, надо продливать.

Об этом рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Карантин надо продлевать, но мы его корректируем. Сейчас многие страны смягчают ограничения, но ни одна не снимает их полностью. По крайней мере, у нас будет оставаться масочный режим в помещениях и социальная дистанция даже если большинство мероприятий, направленных на противодействие коронавирусу, будут отменены", - отметил Кузин.

Кроме того, он привел в пример страны, которые оставляют требование ношения масок несмотря на большие темпы вакцинации, ведь это обычная практика.

Также несмотря на то, что в Министерстве здравоохранения планируют до конца лета вакцинировать около пяти миллионов граждан, избежать очередной волны коронавируса осенью вряд ли удастся, прогнозирует санврач.

"Надеемся, что эта волна будет минмальною — не такой, как осенью прошлого года. Это может быть счет того, что есть часть людей, которые уже переболели, а другая часть — вакцинирована", — подытожил Игорь Кузин.

Напомним про новые правила карантина ждут украинцев, заявление Ляшко: ограничения могут быть сняты в нескольких сферах.

Также Politeka писала, об отмене карантина, глава Минздрава раскрыл, когда снимут ограничения и что потом.