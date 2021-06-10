Это было очень опасно!

На место происшествия сразу прибыли полиция, МЧС и скорая помощь

В Харькове на Салтовском шоссе мужчина ходил с гранатой и угрожал детям возле школы. Правоохранители задержали злоумышленника в подъезде через 15 минут после инцидента.

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков Life".

"Этот урод кричал детям: "Сейчас буду все взрывать". На место прибыли полиция, МЧС, скорая. Через 15 минут мужчину задержали в подъезде одного из домов. Он оказался военнослужащим, 1994 года рождения, - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области, правонарушитель задержан и доставлен в Харьковский районного управления полиции № 2.

Правонарушителем оказался 27-летний местный житель. При этом у него была боевая граната Ф-1. Мужчине угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

"Во время поверхностного осмотра работники полиции изъяли у мужчины предмет, по выводам специалистов взрывотехнического управления оказался боевой гранатой Ф-1. Боеприпас вместе с жаром УЗРГМ удалены. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК", — отметили в полиции.



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