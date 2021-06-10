Рано утром 10 июня на полупустой дороге в Виннице не разминулись Citroen Berlingo и маршрутка

Около 05:15 на улице Лебединского малотоннажный грузовой автомобиль по непонятным причинал выехал на встречную полосу, где и врезался в микроавтобус.

Об этом ДТП с трагическим результатом сообщили в полиции.

По предварительной информация следствия, 27-летний житель Винницы, управляя автомобилем Citroen Berlingo, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с маршрутным такси Mercedes Sprinter.

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Его 32-летняя пассажирка и 28-летний водитель маршрутного такси каретами скорой помощи доставлены в реанимациного отделения винницкой больницы. Поскольку авария произошла в шесть утра, в салоне не было пассажиров и больше никто не пострадал.

На кадрах видно, что от передней части авто осталась груда метала, а на асфальте раскиданы куски изувеченной машины.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.



