Рано утром 10 июня на полупустой дороге в Виннице не разминулись Citroen Berlingo и маршрутка
Около 05:15 на улице Лебединского малотоннажный грузовой автомобиль по непонятным причинал выехал на встречную полосу, где и врезался в микроавтобус.
Об этом ДТП с трагическим результатом сообщили в полиции.
По предварительной информация следствия, 27-летний житель Винницы, управляя автомобилем Citroen Berlingo, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с маршрутным такси Mercedes Sprinter.
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В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Его 32-летняя пассажирка и 28-летний водитель маршрутного такси каретами скорой помощи доставлены в реанимациного отделения винницкой больницы. Поскольку авария произошла в шесть утра, в салоне не было пассажиров и больше никто не пострадал.
На кадрах видно, что от передней части авто осталась груда метала, а на асфальте раскиданы куски изувеченной машины.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.
Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.