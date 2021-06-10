Жена украинского певца Дмитрия Монатика (MONATIK), Ирина, показала себя с мужем на берегу моря

Как сообщает Politeka.net, жена известного украинского артиста Дмитрия Монатика Ирина часто радует публику яркими публикациями о себе и жизни своей семьи в микроблоге в Instagram. Так, в этот раз Ира выложила в сеть забавные снимки, на которых показала мужа и себя на лазурном берегу моря.

На снимке Ирина Монатик вместе с любимым мужем стоят на берегу моря. Как видно, на прогулку пара вышла в стильном фемили-луке. Пара решила надеть черные шорты и черный верх. Ирина рубашку, а Дмитрий футболку. Волосы женщины растрепаны на ветру, а образ "курортницы" дополняют очки от солнца и милая улыбка. Также Ирина показала знаменитого мужа на стиле

В подписи к публикации жена Монатика написала: "Невозможно красиво вокруг... особенно слева от меня😉".

Владимир Дантес сделал Монатику с женой комплимен в комменатриях: "Аааааа!!!! Красотааааа". Также лестными комментариями засыпали пару фанаты: "Крутявчики 🔥🖤", "Вы обое невероятные!😍😍😍 а где можно преобрести одежду вашего бренда?", "Как вам повезло друг с другом 💋", "Любовь 😍❤️".





Недавно Ирина Монатик похвасталась снимками из отдыха в Афинах.

"Прекраснее утра сложно придумать☀️🌏❤️всем желаю чудесного дня, пусть все пройдёт как по маслу🌊💥 Best photo maker", - ранее написала Ирина.

Напомним, Жена Монатика не смогла сдержать слез, показав любимых мужа и сыновей: "Не верю, что мы...".

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