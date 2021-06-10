По предварительной информации, 16-летняя девочка находилась в доме и разговора по мобильному телефону. Внезапно в нее попала молния.
Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение центральной больницы. Сейчас она находится в травматологическом отделении лечебного учреждения.
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