В Черновцах молния попала в крышу детской больницы
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке медучреждения.
Инцидент произошел днем, 9 июня. Во время мощного грозового ливня, разряд молнии попал в шпиль башни здания городской детской клинической больницы и повредила ее черепичное покрытие.

К счастью, возгорание конструкций и пожара удалось предотвратить, пострадавших нет.
"Администрацией больницы создан оперативный штаб ликвидации последствий стихийного бедствия, проводится обследование здания, электрических сетей", - сообщили в больнице.
Специалисты МЧС уже работает на месте ЧП, а больница работает в привычном режиме.

Ранее мы сообщали, что на Житомирщине молния едва не убила девочку-подростка.

По предварительной информации, 16-летняя девочка находилась в доме и разговора по мобильному телефону. Внезапно в нее попала молния.

Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение центральной больницы. Сейчас она находится в травматологическом отделении лечебного учреждения.

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