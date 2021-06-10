К счастью, возгорание конструкций и пожара удалось предотвратить, пострадавших нет.

"Администрацией больницы создан оперативный штаб ликвидации последствий стихийного бедствия, проводится обследование здания, электрических сетей", - сообщили в больнице.

Специалисты МЧС уже работает на месте ЧП, а больница работает в привычном режиме.

Ранее мы сообщали, что на Житомирщине молния едва не убила девочку-подростка.

По предварительной информации, 16-летняя девочка находилась в доме и разговора по мобильному телефону. Внезапно в нее попала молния.

Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение центральной больницы. Сейчас она находится в травматологическом отделении лечебного учреждения.

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