В Днепропетровской области не прекращаются сильные дожди, кроме того ударил еще и мощный град

С начала июня на Днепропетровщине не прекращают идти дожди. Осадки уже принесли местным жителям множество бед. В результатов стихия разрушила часть набережной в Днепре и уничтожила урожай в области.

Кадры опубликовал Телеграмм канал "Днепр областной".

Уточняется, что в Перещепино, Подгородном, Краснополье, Александровке и других селах и городах шел сильный град. Многие владельцы огородов и участков жалуются на то, что у них после града погибли помидоры, огурцы, клубника и другие культуры.

Тем временем после дождей 9 июня в Днепре обвалилась часть Сичеславской Набережной. Стихия повредила покрытие на участке между Фестивальным причалом и Монастырским островом. Там кирпич и плитка упали на берег.

По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают коммунальщики, они огородили место сигнальной лентой.

Пользователи сети делятся эмоциями после случившегося в комментариях под снимками: "Да это ужас, за один короткий миг испортило всю красоту и сколько труда! Очень обидно, но ничего не поделаешь", "Создавала эту красоту много времени, а убило за одно мгновение. Как жаль цветов которые сращивались любовью и только любовью! Просто нет слов...", "Мы бессильны против природы".

Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.

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