Оборвалась жизнь украинской певицы и волонтера
Как передает Politeka.net, трагическую новость на своей страничке в Facebook,
"Отошла в мир иной Софийка, наша сестренка Студенческого Братства. Не хватает слов. Покойся с Богом", - говорится в сообщении.
Софии Палюх не стало 9 июня. Она занималась волонтерством на востоке страны. Также известно, что женщина длительное время боролась с онкологией - осенью прошлого года врачи диагностировали у нее агрессивную меланому.
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Палюх участвовала во многих проектах мастерской песни и на протяжении многих лет изучала украинскую традиционную светскую и церковную музыку.
Украинцы выразили соболезнования родным и близким певицы.
"Пусть с Богом покоится ... Вечная память. Искренние соболезнования семье", "Пусть покоится с Богом ... Сочувствую", "Сочувствую всем, кто ее знал","Уходят лучшие", - писали в сети.
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