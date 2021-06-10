Оборвалась жизнь украинской певицы и волонтера

Как передает Politeka.net, трагическую новость на своей страничке в Facebook,

"Отошла в мир иной Софийка, наша сестренка Студенческого Братства. Не хватает слов. Покойся с Богом", - говорится в сообщении.

Софии Палюх не стало 9 июня. Она занималась волонтерством на востоке страны. Также известно, что женщина длительное время боролась с онкологией - осенью прошлого года врачи диагностировали у нее агрессивную меланому.

Палюх участвовала во многих проектах мастерской песни и на протяжении многих лет изучала украинскую традиционную светскую и церковную музыку.

Украинцы выразили соболезнования родным и близким певицы.

"Пусть с Богом покоится ... Вечная память. Искренние соболезнования семье", "Пусть покоится с Богом ... Сочувствую", "Сочувствую всем, кто ее знал","Уходят лучшие", - писали в сети.

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