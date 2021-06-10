На Житомирщине молния попала в подростка, которая разговаривала по телефону

Как передает Politeka.net, о пережитом девочка рассказала в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

Во время грозы Аня находилась в доме вместе со своими родителями. В один момент позвонил телефон и девочка потянулась за ним, чтобы ответить. Именно тогда она удар.

"Позвонила подружка, она начала что-то говорить. Мама сказала, выключи телефон, и в тот момент все произошло. Было очень страшно, телефон отключился. В глазах блеснуло и начало трусить, сердце начало болеть", - вспоминает Аня.

Сейчас девочка чувствует себя нормально, но на ее теле остались следы после встречи с молнией.

Медики говорят, что девочке очень повезло, поскольку удары молнии чаще всего заканчиваются летальным исходом.

Ранее мы сообщали, что в Черновцах молния попала в крышу детской больницы.