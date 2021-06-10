В сети показали, как бы сейчас выглядели Пугачева и Ротару без пластических операций

Как сообщает Politeka.net, Алла Пугачева и София Ротару всегда были подругами и конкурентками на советский эстраде. Обе красотки полюбили поклонникам не только за артистический талант, но и за привлекательную внешность. Обеим сейчас за 70 и обе стараются сохранить молодость и свежий вид, прибегая к разным косметологическим средствам и процедурам. О том, как артистки поддерживают свою внешность изданию wday.ru рассказала врач-дерматовенеролог и косметолога Валентина Жук.

По словам специалиста, и Алла Борисовна и София Михайловна прибегали к пластическим операциях и множеству косметических процедур. Разница лишь в том, что первая любительница эффектных преображений и резкой смены образа, тогда как втора ведет более размеренный и здоровый образ жизни.

"Обе певицы прибегали к услугам пластических хирургов, что неизбежно для медийных людей. Могу предположить, что Пугачева неоднократно делала круговую подтяжку лица и под объемной шевелюрой скрываются послеоперационные шрамы", - говорит Валентина Жук. По ее словам, на счету у примадонны блефаропластика, контурная пластика лица, филлеры в губах и уколы ботокса. При этом, врач отмечает, что работа над внешностью Пугачевой была очень деликатная, так что ее лицо не потеряло естественный вид.

"София Михайловна, в отличие от Аллы Борисовны, не поклонница внезапных эффектных преображений. Все изменения во внешности проводились гармонично, незаметно меняя облик артистки в лучшую сторону", - говорит косметолог.

Она считает, что Ротару делала круговую подтяжку лица, как и Пугачева. Также на ее счету блефаропластика, маммопластика, эндоскопическая подтяжка зоны бровей, лифтинг лба и нижней части лица. "София Ротару регулярно прибегает к биорепарации кожи стимуляторами и является поклонницей аппаратной косметологии. Немаловажное значение для сохранения молодости кожи играет ведение здорового образа жизни. Ротару занимается скандинавской ходьбой, а также много плавает в бассейне", - добавила Валентина Жук.

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