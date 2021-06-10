В сети показали, как бы сейчас выглядели Пугачева и Ротару без пластических операций
Как сообщает Politeka.net, Алла Пугачева и София Ротару всегда были подругами и конкурентками на советский эстраде. Обе красотки полюбили поклонникам не только за артистический талант, но и за привлекательную внешность. Обеим сейчас за 70 и обе стараются сохранить молодость и свежий вид, прибегая к разным косметологическим средствам и процедурам. О том, как артистки поддерживают свою внешность изданию wday.ru рассказала врач-дерматовенеролог и косметолога Валентина Жук.
По словам специалиста, и Алла Борисовна и София Михайловна прибегали к пластическим операциях и множеству косметических процедур. Разница лишь в том, что первая любительница эффектных преображений и резкой смены образа, тогда как втора ведет более размеренный и здоровый образ жизни.
"Обе певицы прибегали к услугам пластических хирургов, что неизбежно для медийных людей. Могу предположить, что Пугачева неоднократно делала круговую подтяжку лица и под объемной шевелюрой скрываются послеоперационные шрамы", - говорит Валентина Жук. По ее словам, на счету у примадонны блефаропластика, контурная пластика лица, филлеры в губах и уколы ботокса. При этом, врач отмечает, что работа над внешностью Пугачевой была очень деликатная, так что ее лицо не потеряло естественный вид.
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
Олег Винник нагрянул в роскошные хоромы Поляковой под Киевом: "Оля, в бочке сделайте это"
Мощный взрыв на газопроводе в Украине: первые кадры с места
В Одессе молодой рабочий сорвался с высоты 8-го этажа, кадры ЧП: медики спасают ему жизнь
Трагическое ДТП на украинской трассе, жертв пришлось вырезать из искореженных авто: кадры с места
"София Михайловна, в отличие от Аллы Борисовны, не поклонница внезапных эффектных преображений. Все изменения во внешности проводились гармонично, незаметно меняя облик артистки в лучшую сторону", - говорит косметолог.
Она считает, что Ротару делала круговую подтяжку лица, как и Пугачева. Также на ее счету блефаропластика, маммопластика, эндоскопическая подтяжка зоны бровей, лифтинг лба и нижней части лица. "София Ротару регулярно прибегает к биорепарации кожи стимуляторами и является поклонницей аппаратной косметологии. Немаловажное значение для сохранения молодости кожи играет ведение здорового образа жизни. Ротару занимается скандинавской ходьбой, а также много плавает в бассейне", - добавила Валентина Жук.
Напомним, Пугачева с Галкиным умилили архивным фото с маленькими Лизой и Гарри: «Это счастье»
Как сообщала Politeka, Поседевший Киркоров в одних трусах показал, кого потеряла Пугачева: «Форма лучше, чем у Тарзана».
Также Politeka писала, Аллу Пугачеву, которую все боятся, довели до слез на публике: "Негодяй".