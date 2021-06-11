В Буче под Киевом 15-летняя школьница застрелила из пневматического ружья 16-летнего парня

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Четверо школьников после сдачи ВНО пошли в дом одного из друзей. Они взяли пневматическое ружье и решили сфотографироваться с ним.

В какой-то момент школьница случайно нажала на курок и выстрелила в грудь юноше. Парень погиб на месте.

Отец убитого парня, по словам правоохранителей, хотел подарить сыну это ружье.

Полиция открыла уголовное производство по статье "убийство по неосторожности". Уголовного кодекса. Девушке грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

"Уважаемые родители, оружие — это не игрушки! Незнание и несоблюдение правил безопасности влечет за собой тяжелые последствия! Берегите себя и своих близких", — призвали правоохранители.

Напомним, в Киеве пропала 15-летняя школьница.

Девочка ушла из дома после ссоры с родителями, причиной конфликта стали оценки в аттестате, сообщили в Сети.

У пропавшей школьницы короткие черные волосы, 170 см роста, голубые глаза. Она была одета в черные джинсы, белые кеды, черную футболку и рубашку в черно-зеленую клетку.

Напомним, что бездыханное тело девушки нашли в постели: кадры трагедии из Одессы

А еще Politeka писала, что женщина загадочно пропала после разговора с сыном: не выходит на связь 16 дней

Также Politeka сообщала, что пограничник застрелился на рабочем месте: детали новой трагедии на Одесчине