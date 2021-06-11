На Полтавщине пенсионерки занимались изготовлением и сбытом наркотиков
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Правоохранителям удалось выяснить, что 73-летняя пенсионерка в Лубнах наладила теневой бизнес среди потенциальных покупателей из числа наркозависимых лиц.
Кроме того, у нее была 72-летняя сообщница, которая помогала сбывать "товар".
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Пенсионерки успели сколотить целое состояние - на банковскому счету одной из них полицейские выявили почти 660 тысяч гривен.
Также в ходе обысков в квартире пожилой украинка были изъяты подготовленные на продажу пакетики с наркотическими веществами и таблетками, денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства их противоправной деятельности.
Теперь пожилые наркодиллерки могут провести 12 лет своей жизни за решеткой.
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