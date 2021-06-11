В Одессе поймали мужчину, которого подозревают в педофилии

Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили в местном Telegram-канале "Одесса как она есть".



По предварительной информации, мужчина пытался насильно затащить ребенка в парк, но происходящее заметили прохожие, которые бросились девочке на помощь.

Инцидент произошел около 10 часов вечера.

Мужчину, которого заподозрили в нехороших намерениях, местные жители задержали и передали полиции.

Также известно, что пострадавшая девочка болеет церебральным параличом.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области суд вынес решение горе-отцу, который развращал свою 5-летнюю дочь.

В суде доказали, что в ноябре прошлого года 30-летний житель Николаевского района развращал своего 5-летнего ребенка. Причем делал это неоднократно. Всего у обвиняемого четверо детей.

Приговором Николаевского районного суда злоумышленник признан виновным и приговорен к 5 годам заключения.



