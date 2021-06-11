В Одессе поймали мужчину, которого подозревают в педофилии
Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили в местном Telegram-канале "Одесса как она есть".
По предварительной информации, мужчина пытался насильно затащить ребенка в парк, но происходящее заметили прохожие, которые бросились девочке на помощь.
Инцидент произошел около 10 часов вечера.
Мужчину, которого заподозрили в нехороших намерениях, местные жители задержали и передали полиции.
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
Юля "Зайка" выдала подробности личной жизни после "Холостяка": "Случилось невероятное"
Анна Богдан в Турции случайно засветила внушительный животик Осадчей: "Ох и вечериночка"
Мощный взрыв на газопроводе в Украине: первые кадры с места
Солнечное затмение в Украине 10 июня: для кого это опасно и как уберечься
Также известно, что пострадавшая девочка болеет церебральным параличом.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области суд вынес решение горе-отцу, который развращал свою 5-летнюю дочь.
В суде доказали, что в ноябре прошлого года 30-летний житель Николаевского района развращал своего 5-летнего ребенка. Причем делал это неоднократно. Всего у обвиняемого четверо детей.
Приговором Николаевского районного суда злоумышленник признан виновным и приговорен к 5 годам заключения.
Напомним, что мужчина пошел на жуткое преступление со школьницей: "Выпросил фото и добился встречи"
А еще Politeka писала, что дети устроили беспредел на одесском кладбище, видео: "Пили, матерились и..."
Также Politeka сообщала, что всплыли новые детали ЧП в детском лагере под Одессой: пострадавших гораздо больше