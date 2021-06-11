Звезду сериала «Не родись красивой» Нелли Уварову не узнали зрители

Многие зрители давно не видели актрису и узнали ее с большим трудом, когда Уварова вместе с коллегами пришла на шоу «Вечерний Ургант».

Фотография, появившаяся на странице шоу в Инстаграме, вызвала шквал эмоций у пользователей сети.

"Ого Нелли разнесло", " Мда, изменилась сильно Уварова", "Вообще не узнала никого. Вот это перемены! Иногда полнота к лицу", "Я думала бабушка какая-то, а это Катя Пушкарева", " Я вообще никого не узнала. Уварова как поправилась, но ее не портит полнота", - пишут в комментариях пользователи сети.

Ранее мы писали, что известная украинская телеведущая и актриса Маша Ефросинина удивила своей внешностью на архивном фото

На опубликованном коллаже свежее фото 41-летней ведущей сравнили со снимком, на котором ей всего 13 лет. На черно-белом фото совсем юная круглощекая Маша позирует в простой рубашке и с короткой стрижкой. Девочка мило улыбается.

«Маша Ефросинина в 13 лет и сейчас. Друзья, что скажете – ведущая сильно изменилась?», - говорится в подписи к фото.

апомним, Маша Ефросинина в новом имидже поделилась с украинцами печальной новостью: "Катастрофа или приключение?".

Как сообщала Politeka, Ефросинина эмоционально высказалась о проблеме многих украинок: «Когда вы последний раз…».

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина после "Лиги смеха" выдала свои планы на "побег" из Украины: "В Мексику?".