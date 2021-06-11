В Москве на Красной площади открыли стрельбу



Как сообщают российские сми, акционист и писатель Павел Крисевич вышел на Красную площадь, сделал два предупредительных выстрела в воздух, а затем выстрелил себе в голову.

Дежурившие рядом сотрудники правоохранительных органов сразу же повалили его, а после увели.

Зимой этого года Крисевича уже задерживали, когда он в робе заключенного забрался в шар из колючей проволоки и выкрикивал политические лозунги. Его акция получила название «Сфера души русского человека».

Также Крисевич известен по перформансу в поддержку политзаключенных, который он устроил 6 ноября 2020 года у здания ФСБ на Лубянке. Тогда его распяли на кресте в образе Иисуса Христа и подожгли, бросая в огонь тома уголовных дел.

За эту акцию он получил 15 суток административного ареста.

Ранее мы сообщали, что под Мариуполем 18-летний парень ранил ребенка.

Правоохранители сообщили, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня. В полиции обратился друг пострадавшего.

Напомним, что неадекват открыл стрельбу по людях посреди улицы, есть пострадавший: подробности из Одесской области

Как сообщала Politeka, парень открыл стрельбу на дне рождения любимой, количество жертв растет.

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