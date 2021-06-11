В Киеве водитель микроавтобуса будто намеренно переехал спящую собаку

Как передает Politeka.net, вопиюще кадры с места ЧП опубликовали очевидцы в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

В момент трагедии животное мирно спало около супермаркета, когда на территорию парковки начал заезжать микроавтобус.

На опубликованных кадрах видно, что водитель ехал прямо, а потом резко свернул в сторону и поехал прямо на собаку. В итоге машина проехалась по-животному и передним, и задним колесом.

Очевидцы происшествия пытали предупредить водителя крича и размахивая руками.

"Он целился на неё колесом и переехал по легким или голове, хруст слышали все, мой крик тоже. Приехала полиция и кроме штрафа 400 грн нечего сделать не смогла. Водитель уехал дальше (права не забрали). Мы спрашивали, а если бы там был ребёнок?!", - поделилась очевидица ЧП.

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