На Николаевщине разыскивают пропавшего без вести студента

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Новость о пропаже Шаламай Дмитрия Александровича правоохранителям поступила 8 июня.

Известно, что в 9:30 парень вышел из общежития по ул. Крылова для сдачи экзаменов, но в университете так и не появился.

Приметы: рост – 180-185 см, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.

Дмитрий был одет в джинсы синего цвета, футболку и кофту с капюшоном черного цвета, белые кроссовки. При себе имел черный рюкзак и сумку.

Также известно, что у парня на шее с левой стороны есть родинка.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении парня, сообщите в районное управления полиции или по телефонам 063-535-43-70, 102.

Ранее мы сообщали, что на xeрсонском автовокзале 4-лeтний рeбeнок находился бeз взрослыx.

Его там оставила мать, которая села в автобус и уехала прочь

На тeлe маленького Тимура во врeмя осмотра в больницe обнаружили синяки.

Напомним, подростки жестоко избили сверстницу в Житомире: расправа попала на видео.

Как сообщала Politeka, мать зарезала дочь и себя из-за страшной болезни.

Также Politeka писала, что расправа в Киеве ошарашила жестокостью.