На Николаевщине разыскивают пропавшего без вести студента
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Новость о пропаже Шаламай Дмитрия Александровича правоохранителям поступила 8 июня.
Известно, что в 9:30 парень вышел из общежития по ул. Крылова для сдачи экзаменов, но в университете так и не появился.
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Приметы: рост – 180-185 см, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.
Дмитрий был одет в джинсы синего цвета, футболку и кофту с капюшоном черного цвета, белые кроссовки. При себе имел черный рюкзак и сумку.
Также известно, что у парня на шее с левой стороны есть родинка.
Если вы владеете любой информацией о местонахождении парня, сообщите в районное управления полиции или по телефонам 063-535-43-70, 102.
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