В сети появились ужасающие кадры с харьковского морга
Как передает Politeka.net, вопиющие фото опубликовали на Telegam-канале "Х**вый Харьков".
Ужасы происходящего в местном морге удалось запечатлеть на камеру.
"Трупы валяющиеся как мусор; экспертизы продаваемые как на базаре с возможностью поторговаться; абсолютно посторонние организации делающие бизнес на выдаче трупов, и в прямом смысле слова, прокуратура их крыша собирающая дань; полная антисанитарная обстановка помещений здесь просто как данность воспринимается, и это ковидные больные, спидом, гепатитом, заметьте в центре Харькова на Дмитриевской", - сообщил аноним, который является работником морга.
Снимки были действительно шокирующими.
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Ранее мы сообщали, что киевлянка пришла на опознание своей тети в морг, но увидела вместо нее совершенно другого человека.
Племянница покойной рассказала, что ее тетя болела раком, и после двух химий потеряла волосы.
Несмотря на то, что больная находилась в пансионате, и из-за коронавируса родственницы общались только по скайпу, Екатерина прекрасно знала, как выглядит тетя.
Напомним, коллапс добивает больницы, врачи ничего не могут поделать.
Как сообщала Politeka, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.
Также Politeka писала, что китайский вирус лютует в Киеве, установлен новый антирекорд.