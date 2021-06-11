Одной из самых сильных молитв считается о прощении грехов

Господь Бог прощает всех и отпускает грехи тем, кто действительно искренне этого желает, и у кого отсутствуют злые помыслы.

Текст одной из самых сильных молитв, которая способная отпустить грехи, опубликована ниже:

"Господи Всевышний, услышь меня, раба Божьего (собственное имя), прости мне мои грехи, ибо искренне я в них раскаиваюсь. Позволь мне работать старательно и вести праведную жизнь в соответствии с заповедями Твоими. Даруй мне возможность возносить Тебе молитвы, быть добрым словом и делом по отношению к другим. Научи меня, как удержаться от бесовских искушений, чтобы ничего плохого не делать и никому не навредить. Прошу у тебя прощения и совета. Аминь".

Ранее мы писали о молитве Святой Богородице - самая известная молитва, которая спасла не одну сотню людей в трудных ситуациях и усилили веру в себя

Молитви до Пресвятої Богородиці (текст мовою оригіналу)

Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між женами і благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.

Достойно є воістину величати блаженною тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо!

Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас, єдина чиста і благословенна.

Преславна приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові твоєму і Богові нашому, щоб спас задля тебе душі наші.

Напомним о мощной молитве о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.

Politeka ранее писала о молитве родителей о ребенке, который болеет: текст прочтения.

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