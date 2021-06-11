В Украине готовятся изменить правила аренды квартир

На более половины сделок по аренде квартир в Украине совершается риелторами. За свои услуги риелторы берут 50% стоимости арендной платы за месяц или до 5% стоимости объекта недвижимости, если речь идет о покупке жилья.

На данный момент в украинском законодательстве нет упоминаний о риелторах, поэтому их работа не регулируется законом. По факту риелторы лишь помогают покупателю и продавцу найти друг друга. Других прав и полномочий у них нет. Таким образом, риелторы в Украине являются дорогостоящими консультантами. При этом, в профессии на данный момент много «случайных людей», пишет «Обозреватель».

Деятельность риелторов предлагали урегулировать несколько раз. В прошлом году был зарегистрирован законопроект, которым предлагается запретить продажу и сдачу жилья в аренду без брокера, который числится в единой базе.

Кроме этого, документом предлагалось создать Национальную федерацию специалистов в сфере недвижимости, которая будет предоставлять лицензии на ведение риелторской деятельности.

Если документ одобрят, владельцу квартиры будет запрещено размещать объявление о сдаче или продаже жилья на специализированном сайте. Это сможет сделать только посредник. Таким образом, пострадают украинцы, которые могли сэкономить за счет того, что арендовали жилье напрямую у хозяина.

Стоит отметить, что предложения вызвали шквал критики, поэтому рассмотрение законопроекта временно отложили.

Напомним, что Коваль рассказал, какая ситуация на рынке недвижимости.

Как сообщала Politeka, арендовать в Киеве однокомнатную квартиру, в зависимости от района, стоит от пяти до восьми тысяч гривен, - Коваль.

Также Politeka писала, что Коваль рассказал, как карантин повлиял на рынок недвижимости.