В Украине готовятся изменить правила аренды квартир
На более половины сделок по аренде квартир в Украине совершается риелторами. За свои услуги риелторы берут 50% стоимости арендной платы за месяц или до 5% стоимости объекта недвижимости, если речь идет о покупке жилья.
На данный момент в украинском законодательстве нет упоминаний о риелторах, поэтому их работа не регулируется законом. По факту риелторы лишь помогают покупателю и продавцу найти друг друга. Других прав и полномочий у них нет. Таким образом, риелторы в Украине являются дорогостоящими консультантами. При этом, в профессии на данный момент много «случайных людей», пишет «Обозреватель».
Деятельность риелторов предлагали урегулировать несколько раз. В прошлом году был зарегистрирован законопроект, которым предлагается запретить продажу и сдачу жилья в аренду без брокера, который числится в единой базе.
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Кроме этого, документом предлагалось создать Национальную федерацию специалистов в сфере недвижимости, которая будет предоставлять лицензии на ведение риелторской деятельности.
Если документ одобрят, владельцу квартиры будет запрещено размещать объявление о сдаче или продаже жилья на специализированном сайте. Это сможет сделать только посредник. Таким образом, пострадают украинцы, которые могли сэкономить за счет того, что арендовали жилье напрямую у хозяина.
Стоит отметить, что предложения вызвали шквал критики, поэтому рассмотрение законопроекта временно отложили.
Напомним, что Коваль рассказал, какая ситуация на рынке недвижимости.
Как сообщала Politeka, арендовать в Киеве однокомнатную квартиру, в зависимости от района, стоит от пяти до восьми тысяч гривен, - Коваль.
Также Politeka писала, что Коваль рассказал, как карантин повлиял на рынок недвижимости.