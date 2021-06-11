Украинский боксер Василий Ломаченко, который не раз сталкивался с критикой и злорадством людей, заявил, что его мотивирует

Об это Ломаченко сказал в интервью ютуб-каналу SNOWQUEENLA.

"Хотел сказать огромное спасибо тем людям, которые меня поддерживают, и тем людям, которые злорадствуют, хейтят. Вам огромное спасибо, вы прибавляете мотивации. Всё, что не убивает нас, делает нас сильнее. Будем двигаться дальше", - заявил Ломаченко.

Напомним, что 26 июня Ломаченко проведет бой против японца Масаеши Накатани - это будет поединок после поражения от Лопеса в октябре 2020 года.

Ранее мы писали, что боксер Василий Ломаченко показал свое питание перед боем с Масайоши Накатани.

Боксер вместе со своим отцом и по совместительству тренером Анатолием Ломаченко, покинули Украину.

Василий в США продолжает подготовку к поединку с 32-летним японским бойцом Масайоши Накатани. Ломаченко решил показать фото своего завтрака, который состоял из большого стейка и овощей, приготовленных на гриле.