Работник пиццерии показал, как незаметно воруют часть пиццы у клиентов
Лайфхаком поделился в TikTok пользователь Lonely Pepperoni.
Так, в начале видео видно, что на столе лежит целая пицца, с помощью ножа повар делает два надреза посередине и вырезает узкий треугольник.
Потом он сдвигает две оставшиеся половинки и пицца снова становится круглой.
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Важно отметить, что в таком виде можно заметить, что пицца неправильной формы, а вот когда повар разрезает ее на треугольные куски, увидеть несоответствие -трудно.
Ранее мы писали, что вРовно бизнес-леди побила бабушку, которая продавала свою продукцию на улице у ее салона
По словам пострадавшей, досталось ей из-за того, что она мешает якобы своим присутствием работе фотосалона.
"Отругала сначала, а потом еще банкой хлопнула по голове. После этого я 2 раза падала на огороде, кружится голова, меня тошнит", - рассказала Надежда сразу после инцидента.
А вот у женщины, которая напала на пенсионерку, своя версия событий. По ее словам, конфликт начался после того, как она с коллегой выносили из магазина рекламные щиты. Пенсионерка якобы оскорбляла ее 4-летнего сына.
"Бабка эта постоянно скандалит", — рассказали в салоне.
Очевидцы нападения говорят, что сын бизнес-леди вел себя неподобающе.
"Малый крутил дули старшей женщине, обзывал", — рассказали очевидцы инцидента.
Бизнес-леди за нападение на пожилую женщину теперь грозит штраф в 850 гривен, и она уже подала в суд на пенсионерку.
Напомним, в полиции рассказали, как подростки ромского происхождения расправились над мужчиной в Измаиле, видео.
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