Троица в 2021 году отмечается 20 июня

В праздник в храмах освящают травы и веточки деревьев, которые как оберег хранят весь год.

К Троице наводят в доме чистоту, украшают жилье свежими ветками клена, березы, ивы, липы, цветами и травами.

Неделя, которая следует после Троицы, называется Зеленой, считается, что в эти дни Бог создал Землю и покрыл ее зеленью.

Что нельзя делать на Троицу

Любая физическая работа, особенно на земле, запрещена

Нельзя стричься, плести, вязать, вышивать

Нежелательно купанться в реках и озерах в этот день - наши предки верили, что русалка может выйти на сушу и забрать на дно

Плохой приметой считается праздновать свадьбу в этот день, но зато хорошо свататься

Наши предки верили, что на Троицу приходят мифические существа – мавки и русалки, поэтому одному идти в лес или в поле нежелательно.

Ранее мы сообщали, что одной из самых сильных молитв считается о прощении грехов

Господь Бог прощает всех и отпускает грехи тем, кто действительно искренне этого желает, и у кого отсутствуют злые помыслы.

Текст одной из самых сильных молитв, которая способная отпустить грехи, опубликована ниже:

"Господи Всевышний, услышь меня, раба Божьего (собственное имя), прости мне мои грехи, ибо искренне я в них раскаиваюсь. Позволь мне работать старательно и вести праведную жизнь в соответствии с заповедями Твоими. Даруй мне возможность возносить Тебе молитвы, быть добрым словом и делом по отношению к другим. Научи меня, как удержаться от бесовских искушений, чтобы ничего плохого не делать и никому не навредить. Прошу у тебя прощения и совета. Аминь".

Напомним о мощной молитве о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.

Politeka ранее писала о молитве родителей о ребенке, который болеет: текст прочтения.

Также Politeka писала о сильных православных молитвах матери о сыне: следует произносить с особой искренностью.