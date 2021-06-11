Троица в 2021 году отмечается 20 июня
В праздник в храмах освящают травы и веточки деревьев, которые как оберег хранят весь год.
К Троице наводят в доме чистоту, украшают жилье свежими ветками клена, березы, ивы, липы, цветами и травами.
Неделя, которая следует после Троицы, называется Зеленой, считается, что в эти дни Бог создал Землю и покрыл ее зеленью.
Что нельзя делать на Троицу
- Любая физическая работа, особенно на земле, запрещена
- Нельзя стричься, плести, вязать, вышивать
- Нежелательно купанться в реках и озерах в этот день - наши предки верили, что русалка может выйти на сушу и забрать на дно
- Плохой приметой считается праздновать свадьбу в этот день, но зато хорошо свататься
- Наши предки верили, что на Троицу приходят мифические существа – мавки и русалки, поэтому одному идти в лес или в поле нежелательно.
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Ранее мы сообщали, что одной из самых сильных молитв считается о прощении грехов
Господь Бог прощает всех и отпускает грехи тем, кто действительно искренне этого желает, и у кого отсутствуют злые помыслы.
Текст одной из самых сильных молитв, которая способная отпустить грехи, опубликована ниже:
"Господи Всевышний, услышь меня, раба Божьего (собственное имя), прости мне мои грехи, ибо искренне я в них раскаиваюсь. Позволь мне работать старательно и вести праведную жизнь в соответствии с заповедями Твоими. Даруй мне возможность возносить Тебе молитвы, быть добрым словом и делом по отношению к другим. Научи меня, как удержаться от бесовских искушений, чтобы ничего плохого не делать и никому не навредить. Прошу у тебя прощения и совета. Аминь".
Напомним о мощной молитве о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.
Politeka ранее писала о молитве родителей о ребенке, который болеет: текст прочтения.
Также Politeka писала о сильных православных молитвах матери о сыне: следует произносить с особой искренностью.