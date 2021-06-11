Рэперша Alyona Alyona всколыхнула Сеть, подняв животрепещущую тему
29-летняя хип-хоп- и рэп-исполнительница Алена Савраненко (настоящее имя Alyona Alyona) является приверженкой бодипозитива. Девушка, известная своими остросоциальными композициями, неоднократно поднимала тему отношения людей ко внешности.
Так, в своем новом посте в микроблоге в Инстаграм Alyona Alyona опубликовала очередное вызывающее фото, заговорив о стандартах «90-60-90» и настоящей, по ее мнению, красоте, передает Politeka.net.
Рэперша позировала в ванне с куклами "Барби", ничуть не стесняясь показывать свои формы. В подписи она обратилась к украинкам:
"Если не кайфуют от моих килограммов - я слышу шум. Девушки, у меня к вам вопрос. Ваше тело красивое? Можете не отвечать, я знаю, что ДА. Ваша красота заключается не в том, насколько вы подходите к стандартам «90-60-90», ваша красота в уникальности. Шрамы, родинки (маленькие, большие и очень большие) и дефекты делают ваше тело уникальным. В этом и есть тру красота".
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Савраненко попросила поклонников честно ответить в комментариях, что они больше ценят в людях - внутреннюю или внешнюю красоту.
Пользователи тут же кинулись обсуждать:
"Все зависит от того как Я себя чувствую! Если мне комфортно значит Ок, а если нет - то нужно что-то менять🙃🙂"
"Главное, чтобы человек не был го*ном. А все остальное не имеет значения. 😍❤️"
"Тело красивое, но, я вам из опыта скажу, что лишние килограммы никого не красят. Это говорю из своего опыта!"
"Вау🔥 Каждый имеет право выглядеть так, как его создала природа и как сам человек себя самоощущает...твое тело твое дело и не иначе"
Напомним, Alyona Alyona примерила образ известного украинца в спортзале: "Всем спрятать кадыки".
Как сообщала Politeka, Alyona Alyona, втиснув пышные формы в корсет, неожиданно обратилась к украинцам: "Решили, что пора".
Также Politeka писала, Alyona Alyona рассказала об осложнениях после болезни и обратилась к украинцам: "Не было явных признаков…".