Как же так

В Запорожской области посиделки с другом закончились больницей для молодого мужчины

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке КНП "ТМО "ОЦЕМД и МК" ЗОР.

Медики сообщили, что 28-летний мужчина получил ожоги 40% тела - грудной клетки, живота и рук. Его госпитализировали в больницу Запорожья.



Все началось из его визита к другу, сообщают местные СМИ. По предварительной информации, он перепутал бензин с алкоголем, выпил и, ничего не заметив, пошел курить.

Теперь он находится в тяжелом состоянии в больнице, а за его жизнь борются врачи.

Ранее мы рассказывали, что на Волыне многодетный отец покончил с собой, выпив яд для насекомых.

Препарат быстро вызвал сильное отравление. Пациента пытались вернуть к жизни медики КНП «Гороховская многопрофильная больница», но были бессильны.

Местные жители говорят, что покойный был хорошим мужем для жены, человеком слова и дела.

У него осталось пятеро детей.