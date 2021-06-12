В Запорожской области посиделки с другом закончились больницей для молодого мужчины
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке КНП "ТМО "ОЦЕМД и МК" ЗОР.
Медики сообщили, что 28-летний мужчина получил ожоги 40% тела - грудной клетки, живота и рук. Его госпитализировали в больницу Запорожья.
Все началось из его визита к другу, сообщают местные СМИ. По предварительной информации, он перепутал бензин с алкоголем, выпил и, ничего не заметив, пошел курить.
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Теперь он находится в тяжелом состоянии в больнице, а за его жизнь борются врачи.
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