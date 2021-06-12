В поезде "Укрзализныци" умер пассажир
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе компании.
Трагедия произошла в одному из вагонов поезда рейса "Рахов - Киев".
Известно, что мужчина упал с верхней полки, но после этого чувствовал себя хорошо. Только под утро он пожаловался на свое состояние.
"Поездная бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию - Фастов. По прибытию поезда медики зафиксировали смерть мужчины, забоев на его теле не обнаружено", - говорится в сообщении.
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В компании отметили, что пассажир пренебрег правилами и пристегнулся ремнями безопасности.
В "Укрзализныци" выразили искренние соболезнования родным и близким умершего.
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