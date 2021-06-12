Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук опечалил новостью, связанной с личной жизнью
Артист редко комментирует свою личную жизнь, но в этот раз он сделал исключение, передает Politeka.net.
В новом посте в Инстаграм фронтмен известного коллектива заявил о том, что разводится со своей женой, Лялей Фонаревой.
"После 20 лет счастливой и насыщенной радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись. Причины этого остаются наши с Лялей личные дела", - написал певец.
В посте артист настаивает, что они с Лялей остаются близкими людьми, и он благодарен ей за годы проведенные вместе, и за дочь Диану.
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"Жизнь продолжается. Я надеюсь, что она подарит каждому из нас достаточно счастливых моментов", - написал певец, а далее добавил, что своей публикацией сообщил все, что считал важным.
"Из уважения к моему и Лялиному личному пространству, просил бы удержаться ото всех дополнительных вопросов и дискуссий по этому поводу. Надеюсь, на ваше понимание и такт. Все будет хорошо", - завершил пост Вакарчук.
Отметим, певец, закрыл возможность комментировать публикацию.
Напомним, Святослав Вакарчук и Ляля Фролова были вместе более 20 лет. На интервью у Маши Ефросининой на "Экзамене" два года назад певец рассказал, что покорил свою будущую супругу искренностью и непосредственностью.
Также музыкант признался, что семья для него - очень интимная вещь, поэтому он держит личную жизнь в секрете.
«Наша сила в том, что мы остаемся при себе. Это для меня принципиально, и я никогда не буду изменять», - заявил тогда Святослав.
Напомним, "Очень перетрудился": Вакарчук, который сбежал из Рады, "зализывает раны" на побережье Турции, фото.
Как сообщала Politeka, Вакарчук опозорился из-за вопроса о своих с Притулой спонсорах, видео слили в сеть.
Также Politeka писала, что Вакарчук поплатился за пародию.