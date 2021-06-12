"Люди на стадионе были в шоке"

Трагедия развернулась во время матча Евро-2020. Игру срочно остановили, так как потребовалась реанимация одного из спортсменов

Матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 Дания - Финляндия был остановлен после того, как лидер сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание. 29-летнему полузащитнику резко стало плохо, мужчина упал лицом на газон в конце первого тайма, передает "Обозреватель".

Медицинская бригада кинулась проводить реанимационные действия. На кадрах видно, как врачи делали непрямой массаж сердца, пытаясь вернуть футболиста к жизни.

Журналист Би-би-си в Копенгагене передавал, что никогда в жизни такого не видел, люди на стадионе были в шоке и просто сидели в тишине.

На трибуне в этот момент находилась жена Эриксена. Она спустилась на поле, но ее не пустили к мужу.

Спустя некоторое время пострадавшего смогли на носилках эвакуировать с поля. Появился кадр, на котором видно, что игрок в сознании. На нем была кислородная маска.

Вместе с лидером датчан поле покинули игроки обеих команд.

Позднее стало известно о состоянии Эриксена. Его успешно доставили в больницу, сейчас его состояние - стабильное.

Федерация футбола Англии, помимо слов поддержки датчанину, сообщила, что все связанные со сборной страны медиасобытия на сегодня отменены. Повлияет ли инцидент на ближайшие матчи, пока неизвестно.

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