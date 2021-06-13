Украинцев ошеломила новость о разводе Святослава Вакарчука, поскольку они не ожидали такого радикального шага от музыканта

Известный украинский музыкант, фронтмен рок-группы "Океан Эльзы" и экс-глава политической партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал 12 июня, что разорвал отношения с женой Лялей Фонаревой.

И в этот же день в соцсети Instagram появились его фото с молодыми и красивыми девушками.

На самом деле - это не значит, что рок-исполнитель немедленно "ударился во все тяжкие" после развода. Все объясняется значительно проще: в этот день у него в Луцке был концерт, а во время отдыха в ресторане его встретили девушки-фанатки певца и попросили фото на память.

Вакарчук не смог отказать им в том, чтобы сделать несколько общих фотоснимков. Так совпало, что фото появились в сети как раз после заявления Вакарчука о его разводе.

Стоит отметить, что нежные отношения со своей музой и единственной возлюбленной Лялей Фонаревой 46-летний лидер "Океан Ельзи" и бывший народный депутат тщательно оберегал от папарацци и крайне редко приоткрывал завесу семейной жизни.

Своих детей у Вакарчука от брака с Фонаревой нет, но падчерицу, которая скоро будет отмечать 28-летие, рокер любит, как собственного ребенка.

Напомним, "Очень перетрудился": Вакарчук, который сбежал из Рады, "зализывает раны" на побережье Турции, фото.

Как сообщала Politeka, Вакарчук опозорился из-за вопроса о своих с Притулой спонсорах, видео слили в сеть.

Также Politeka писала, что Вакарчук поплатился за пародию.