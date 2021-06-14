Известная украинская певица Джамала показала себя среди поклонников

Как пишет Politeka.net, Джамала является популярной украинской певицей, а также актриса. Красотка несколько лет назад даже победила на конкурсе "Евровидение", где презентовала песню "1944". Сейчас красотка активно ведет социальные сети, где делиться интересным контентом.

В этот раз Джамала опубликовала селфи, на которых позировала среди своих фанатов на концерте. Фото вечером в светесофитов выглядят несовершенными, но Джамала все равно их опубликовала, как важные и дорогие сердцу.

"Серия не идеальных селфи с вами безграничными 💔 💔 💔Спасибо!!!", - написала Джамала.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали приятные комментарии:

"Ти прекрасна, Джа🤍🕊", "Концерт - в самое сердце🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 даже мой Миша (7 месяцев) танцевал❤️❤️❤️❤️❤️благодарим🙏🏽😍😍😍😍😍 ", "Спасибо, спасибо! После карантина концерты ценишь ещё больше. Счастлива слышать, невероятно! И новые песни просто ❤️ ", " Было круто и атмосферно! И стройно )👏", " Хочется быть там💔".

Сообщалось, что украинская певица .Джамала умилила поклонников новым семейным фото.

На фото Джамала стоит в саду на фоне цветущих каштанов, держа за руку старшего сыночка Эмира-Рахмана.

Напомним, Джамала показала своих подросших сыновей, младший оказался похож не на родителей

А еще Politeka писала, что Джамала показала новую фигуру и эмоционально обратилась к украинцам

Также Politeka сообщала, что Джамала расстроила фанатов, появившись во всем черном вместе с мужем