Ведущая ТСН на "1+1" Маричка Падалко похвасталась победой в спортивном мероприятии на украинском курорте

45-летняя звезда телеэкранов, которую украинцы помнят еще со времен "Проспорта", опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, раскрыв цель приезда в Одессу, передает Politeka.net.

Так, Маричка предстала на фото в персиковой облегающей майке и темных которких шортах. Ведущая запечатлена во время бега в полумарафоне в Одессе.

На другом снимке Падалко показала подруг, которые поддерживают ее, как участницу полумарафона. Женщины позируют на фоне моря.

"Победа над жарой, усталостью и долгой ковидной паузой в массовых забегах!!! Это мой первый полумарафон с 2019 года - и все, как первый раз. Свои первые 21 км я бежала пять лет назад тоже сама, как и сегодня, пока Егор Соболев на сборах резервистов. Это было сложно... И это большая удача иметь таких коллег, которые могут за полдня решит. P.S. Кто спрашивал о прививке короноваком, которую я сделала в четверг, как вы понимаете, чувствую себя хорошо)", - подписала она кадры.

Отметим, традиционное международное легкоатлетическое спортивно-массовое мероприятие "6th Tavria V Odesa Half Marathon 2021" прошло 13 июня.

Пользователи кинулись комментировать увиденное и поздравлять Маричку с победой в забеге:

"Поздравляю тебя с победой. Коллегам мои это очень крутая поддержка"

"Поздравляю!!!!!! Ты непобедима"

"Поздравляю, достойный пример❤️Друзья у вас супер❤️❤️"

"🏃♀️ Поздравляю с преодолением дистанции 🔥🔥🔥 Искренние эмоции на финише😍".

Ранее мы рассказывали, что Падалко накануне поездки в Одессу сделала себе прививку от коронавируса. Звезда поделилась с поклонниками своими ощущениями после вакцинации.

«Где-то за два часа у меня начало гореть лицо. Вот знаете, такое, как перед простудным состоянием, когда тебе кажется, что у тебя температура, но на самом деле у тебя горит лицо, или когда ты нервничаешь... Пока я доехала домой, то все прошло, ничего не было, никакой температуры, никакой даже ломоты, о которой предупреждали», - рассказала ведущая.

Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко раскрыла рецепт вкуснейшего десерта: "Тает во рту...".

Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Маричка Падалко показала украинцам свое экстремальное хобби: "Боже, куда ты меня привез".

Также Politeka писала, что измученная звезда "1+1" Маричка Падалко показала свой экстрим с мужем: "Никогда снова".