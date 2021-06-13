Украину облетела горестная весть, не стало известного писателя

Вечером 12 июня умер украинский переводчик, писатель, публицист и литератор Лесь Герасимчук.

О смерти Леся Герасимчука сообщил председатель Национального союза писателей Михаил Сидоржевский со ссылкой на слова жены умершего, пишет Украинская литературная газета.

Он скончался на 77 году жизни. Писатель и литератор родился в Киеве в 1944 году. Его мать – балерина Лидия Герасимчук, отец – инженер-мелиоратор Абрам Насушкин.

Около 17 лет Лесь Герасимчук возглавлял отдел информации в Институте комплексного использования водных ресурсов. Основал и издавал ряд отраслевых журналов, в которых вел английскую часть.

В течение 20 лет Герасимчук сотрудничал с всесоюзным бюро научно-технического перевода. Он оперировал системами 4 языков: английский, украинский, польский и русский. Его таланта будет не хватать, с ним действительно уходит поколение великих литераторов.

Также Герасимчук много работал над переводами научных трудов. Благодаря переводчику, украинскому читателю стали доступны работы "Дух раннехристианской мысли" Роберта Луиса Уилкена, "Иисус" Эдуарда Шуре, "Пересмотр позитивного мышления на основе новой науки о мотивации" психолога Гэбриэла Эттингена.

Кроме этого он перевел Даниэля Дефо и его самые известные произведения, в частности "Жизнь и необычные и удивительные приключения Робинзона Крузо", "Северные рассказы" Джека Лондона, поэзии Уолта Уитмена.

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