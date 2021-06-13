Под Киевом авто устроило ДТП, которое привело к масштабному ЧП

В селе Путровка под Киевом ночью 13 июня автомобиль Mitsubishi Lancer влетел крышей в электроопору. В результате у ближайшего села исчезло электричество.

Об этом сообщили в Telegram-канале ДТП.Киев.ua.

Уточняется, что соответствующая авария произошла около двух часов ночи. В результате ДТП была заблокирована проезжая дорога и обесточено село Путровка. Местные жители остались без света на долгое время.

"Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, машина перевернулась и влетела крышей в столб", - говорится в сообщении.

Стало также известно, что в результате аварии пострадало три человека, двоих из них забрали в больницу в тяжелом состоянии. Один пассажир уцелел и отказался от госпитализации. На месте работала скорая, полиция и спасатели.

Также ранее сообщалось, что во Львовской области между селом Бабина и городом Самбор произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen Т4 и легкового автомобиля ВАЗ 2109.

В результате столкновения водитель "Лады" погиб на месте происшествия, а его 16-летний пассажир от полученных травм скончался в больнице. Водитель и трое пассажиров Volkswagen в возрасте 17, 18 и 28 лет, а также 21-летний пассажир ВАЗа с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.