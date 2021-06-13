В Киеве на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Симона Петлюры мотоциклист столкнулся с такси

После удара пилот мотоцикла сильно ударился об ограждение бульвара. Мотоциклиста забрала скорая, но спасти его жизнь не удалось.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua. Пользователи сети в Facebook также не оставили без внимания данную новость и рассказали немного о погибшем мужчине.

Так, стало известно, что жертвой аварии стал Руслан Акижанов. У погибшего осталось 4 детей: старшей дочке от первого брака 26 лет, а троим девочкам от второго брака - 12 лет, 3 года и 1 год. Накануне смерти Руслана Акижанова, его жена Мария отпраздновала 41 день рождения.

По предвадительным данным было установлено, что водитель автомобиля "Hyundai" начал совершать поворот из крайнего правого ряда на улицу Петлюры.

Для мотоциклиста Руслана Акижанова, который двигался по бульвару Шевченко в сторону площади Победы, такой маневр стал неожиданным и он по касательной зацепил левый борт такси и на полном ходу ударился об ограждение. На месте аварии работали врачи "скорой помощи" - к сожалению, они не смогли спасти многодетного отца.

Руслан Акижанов словно предчувствовал свою раннюю смерть и публиковал на личной странице в сети Instagram пророческие слова: "У тех, кто умер вчера были планы на это утро. У тех, кто умер сегодня утром были планы на вечер. Не принимайте жизнь как должное. В одно мгновение может всё измениться. Поэтому чаще прощайте и любите всем сердцем. Вы никогда не можете знать, когда снова представится такой шанс".



Судя по последним снимкам в социальных сетях, Руслан любил мотоцикл, не боялся его и дороги. Также мужчина обожал своих дочерей и жену Марию, и проводил с ними много времени.

Стоит отметить, что в эту семью уже приходила похожая беда. Так, брат Руслана, тренер по кикбоксингу Николай Акижанов в 2011 году попал в масштабную аварию. Он не помнит, как это случилось. Тогда удар был такой силы, что на месте погибли трое из пятерых находившихся в машине.

Кроме Коли выжил еще один парень, который успел выпрыгнуть в момент удара, и тут же был сбит встречным автомобилем. После аварии Николай 21 день был между жизнью и смертью и никто не верил, что он сможет ходить. Однако Николай не только полностью восстановился, но теперь ежегодно организовывает благотворительные турниры, передавая полученные средства нуждающимся в лечении детям.

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