В Киеве на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Симона Петлюры мотоциклист столкнулся с такси
После удара пилот мотоцикла сильно ударился об ограждение бульвара. Мотоциклиста забрала скорая, но спасти его жизнь не удалось.
Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua. Пользователи сети в Facebook также не оставили без внимания данную новость и рассказали немного о погибшем мужчине.
Так, стало известно, что жертвой аварии стал Руслан Акижанов. У погибшего осталось 4 детей: старшей дочке от первого брака 26 лет, а троим девочкам от второго брака - 12 лет, 3 года и 1 год. Накануне смерти Руслана Акижанова, его жена Мария отпраздновала 41 день рождения.
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По предвадительным данным было установлено, что водитель автомобиля "Hyundai" начал совершать поворот из крайнего правого ряда на улицу Петлюры.
Для мотоциклиста Руслана Акижанова, который двигался по бульвару Шевченко в сторону площади Победы, такой маневр стал неожиданным и он по касательной зацепил левый борт такси и на полном ходу ударился об ограждение. На месте аварии работали врачи "скорой помощи" - к сожалению, они не смогли спасти многодетного отца.
Руслан Акижанов словно предчувствовал свою раннюю смерть и публиковал на личной странице в сети Instagram пророческие слова: "У тех, кто умер вчера были планы на это утро. У тех, кто умер сегодня утром были планы на вечер. Не принимайте жизнь как должное. В одно мгновение может всё измениться. Поэтому чаще прощайте и любите всем сердцем. Вы никогда не можете знать, когда снова представится такой шанс".
Судя по последним снимкам в социальных сетях, Руслан любил мотоцикл, не боялся его и дороги. Также мужчина обожал своих дочерей и жену Марию, и проводил с ними много времени.
Стоит отметить, что в эту семью уже приходила похожая беда. Так, брат Руслана, тренер по кикбоксингу Николай Акижанов в 2011 году попал в масштабную аварию. Он не помнит, как это случилось. Тогда удар был такой силы, что на месте погибли трое из пятерых находившихся в машине.
Кроме Коли выжил еще один парень, который успел выпрыгнуть в момент удара, и тут же был сбит встречным автомобилем. После аварии Николай 21 день был между жизнью и смертью и никто не верил, что он сможет ходить. Однако Николай не только полностью восстановился, но теперь ежегодно организовывает благотворительные турниры, передавая полученные средства нуждающимся в лечении детям.
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