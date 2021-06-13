В Николаевской области на одном из аттракционов произошло чрезвычайное происшествие

Как пишет Politeka.net, об инциденте написали в Фейсбук-сообществе "Вознесенский вестник". Там же появились кадры происшествия, которые снял на мобильный телефон один из пострадавших.

Инцидент произошел в Воскресенске Николаевской области. Около полуночи в развлекательном парке люди едва не стали жертвами халатности оператора, который работал на аттракционе. Из строя вышла автоматика, в результате чего с аттракциона начали отрываться крепления безопасности. Далее поднялось ограждение, об которое начал биться "маятник" с людьми.

Отмечается, что в результате аварии никто не погиб, но несколько человек получили легкие телесные повреждения. Одного мужчину забрала машина скорой помощи. Кроме этого, пострадал мужчина, который в панике разбил стекло кассира рукой в попытке остановить аттракцион.

После остановки качели люди самостоятельно и при помощи прохожих покидали конструкцию, выбираясь из своих кресел.

Известно, что после инцидента оператор и девушка-кассир скрылись в неизвестном направлении. В данный момент их разыскивает полиция. Областная администрация заверила горожан, что сделает все возможное, чтобы виновные понесли наказание.

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