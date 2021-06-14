Стало известно имя украинца, который погиб в ДТП после столкновения легковушки с автобусом
В автомобильной аварии погиб полицейский 24-летний Владислав Кирий из Борисполя Киевской области. Он только недавно присоединился в ряды полиции и проходил обучение в академии.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.
Через несколько месяцев он должен был выйти на охрану порядка улиц родного Борисполя, однако судьба распорядилась иначе.
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Известно, что патрульный ехал в автомобиле, водитель которого, по предварительной информации, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автобусом. Полицейский погиб на месте. У погибшего осталась жена и пятимесячный ребенок.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владислава. Скорбим вместе с вами. Светлая память", – говорится в сообщении пресс-службы полиции.
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После удара пилот мотоцикла сильно ударился об ограждение бульвара. Мотоциклиста забрала скорая, но спасти его жизнь не удалось.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
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