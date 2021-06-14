Прорицательница Ванга пророчит огромные проблемы для Европы

Эти проблемы касаются социального и экономического характера, которые нагрянут в Европу уже в двадцатых годах 21-го века. Помимо того в конце 21 века возникнут огромные трудности с перенаселением планеты, из-за чего человечеству не буде хватать еды, пишет slovofraza.

Болгарская предсказательница предсказывала, что в тридцатых годах начнется повышаться уровень Мирового океана и существует угроза того, что большие куски суши уйдут под воду.

Она также считала, что третья четверть 21 века станет походить на начало ХХ века, так как многие страны пойдут по новому пути развития, при этом не в ущерб, а с заметными улучшениями.

Ванга утверждала, что помимо всего прочего в конце 21 века возникнут огромные трудности с перенаселением планеты, из-за чего человечеству не буде хватать еды. Многие окажутся за чертой бедности.

Предсказала Ванга и новую болезнь, которая настигнет человечество уже в конце 21-го века и унесет миллионы жизней. Перед этим схожее пророчество она давала и на начало 21-го века.

Она заявляла, что люди смогут установить контакты с внеземными цивилизациями, а также достигнут успехов в космических технологиях и сумеют продвинутся в изучении космоса.



Напомним, предсказание Ванги сбылось, Киркоров поразил заявлением на похоронах.

Как сообщала Politeka, родственник Ванги рассекретил ее печальное предсказание на 2021-й, когда закончится пандемия.

Также Politeka писала, что пророчества Ванги сбываются одно за другим.