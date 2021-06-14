Люди не сразу бросились на помощь

Врачи, которые прибыли на место, почти час пытались его реанимировать

В воскресенье, 13 июня, около 15:30 часов на Центральном пляже Запорожья произошло ЧП. В воде утонул подросток 2006 года рождения - ему было 15 лет, сообщает портал 061.ua.

Трагедия произошла около 15:30. Подросток отдыхал на пляже с друзьями.

Известно, что он с друзьями прыгал в воду с причала, где купаться запрещено. И после прыжка 15-летний парень не вынырнул - у него случилась судорога. Товарищи парня пытались позвать на помощь взрослых, но те сначала думали, что дети шутят.

Тело на берег вытащили очевидцы трагедии. В то же время, мужчина, который и достал 15-летнего подростка из воды пишет в сети, что друзья погибшего слишком поздно стали звать на помощь. На место прибыла "скорая". Врачи почти час пытались реанимировать подростка, но безуспешно.

"Да, была скорая, была 50 минутная реанимация, все это было. Но было поздно. Равнодушие.... равнодушие и беспечность. Беспечность детей и равнодушие взрослых, отказавшихся прийти на помощь ребенку перечеркнули его шансы на жизнь", - рассказал директор областного центра экстренной медицинской помощи Константин Малашенко.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики, прибывшие на место вызова, лишь констатировали смерть малыша.

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