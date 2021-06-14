Болельщика госпитализировали с тяжелыми травмами

Во время матча Евро-2020 между сборными Англии и Хорватии болельщик упал с верхнего яруса одной из трибун лондонского стадиона "Уэмбли".

Об этом сообщает издание Sky со ссылкой на представителя стадиона "Уэмбли".

Представитель администрации спортивной арены подтвердил, что один из зрителей упал с трибуны сразу после начала матча между Англией и Хорватией на стадионе "Уэмбли". Он также отметил, что сотрудники арены сейчас сотрудничают с УЕФА, чтобы гарантировать проведение тщательного расследования, и продолжают пристально следить за состоянием болельщика.

По его словам, пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте происшествия, а затем он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Также ранее сообщалось, что матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 Дания - Финляндия был остановлен после того, как лидер сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание. 29-летнему полузащитнику резко стало плохо, мужчина упал лицом на газон в конце первого тайма.

Медицинская бригада кинулась проводить реанимационные действия. На кадрах видно, как врачи делали непрямой массаж сердца, пытаясь вернуть футболиста к жизни.

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