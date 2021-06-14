Полиция просит неравнодушных о помощи в поисках девушки

Под Киевом пропала 17-летняя девушка Анна Новикова. Около 4:30 12 июня она ушла из дома по улице Е.Зеленского в городе Бровары и на связь с родителями с тех пор больше не выходила.

Об этом сообщает Броварское районное управление полиции.

Приметы пропавшей девушки: на вид ей 17-18 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы Анны русого цвета прямые и длинные, лицо овальное, а глаза голубые.

В день исчезновения 17-летняя девушка была одета в джинсы синего цвета, розовую футболку, спортивные золотистые босоножки с черной подошвой. С собой у девушки была кожаная сумка типа шоппер, вишневого цвета.

В пресс-службе Нацполиции области просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней девушки, сообщить в полицию по телефону: 102.



Также ранее сообщалось, что в Запорожской области ищут 16-летнюю Генчевай Карину Витальевну, которая с 19-го мая не выходит на связь со своей матерью.

Уточняется, что 16-летняя Карина учится в одном из профессионально-технических лицеев в городе Мелитополь .По данным полиции, девушка может находиться вместе с 16-летним парнем.

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